Крупнейшая криптовалюта биткоин превысил отметку в 25 000 долларов впервые с середины июня. Об этом сообщает Bloomberg.

Таким образом, в воскресенье, 14 августа, биткоин вырос на 2,2% - до 25 031 доллара. По состоянию на 6 часов утра по нью-йоркскому времени криптовалюта торговалась на уровне около 24 750 долларов, поднимаясь пятый день на фоне данных индекса потребительских цен в США.

Криптовалюта падала в течение первой половины года, отмечает Bloomberg, поскольку Федеральная резервная система США повысила ставки для борьбы с устойчиво высокой инфляцией, при этом цены на биткоин и другие криптовалюты упали более чем на 50%. В связи с тем, что данные по инфляции в США на прошлой неделе оказались ниже ожиданий, политика ФРС ситуативно смягчились, на что сразу отреагировал биткоин.

Как писала "Страна", в июне курс биткоина обрушился до $24 903 за монету.

Ранее "Страна" разбиралась, почему дешевеет биткоин и до какого уровня он будет падать.

Также мы писали о том, что в США по итогам мая годовая инфляция ускорилась, достигнув максимальных показателей с декабря 1981 года. Если в апреле она составляла 8,3%, то в мае была уже 8,6%. На фоне рекордной инфляции усиливаются разговоры о вероятности скорой рецессии.