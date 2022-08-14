В египетском городе Гиза в результате пожара в коптской церкви Абу-Сефейн погиб 41 человек, еще 55 пострадали. Об этом сообщает Associated Press, в момент ЧП в здании находились 5 тысяч человек. После начала пожара возникла давка.

По одной из версий, причиной возгорания могло стать короткое замыкание в кондиционере на втором этаже здания. В результате, здание наполнилось огромным количеством дыма.

Обстоятельства трагедии выясняются.

Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси поручил местным чрезвычайным службам оперативно локализовать возгорание и оказать помощь пострадавшим.

Напомним, ранее в египетской Хургаде акула откусила купающейся туристке руку и ногу.

Как писала "Страна", после вторжения России в Украину цены в Египте взлетели и правительство ввело режим экономии бюджета. Такие страны как Ливан, Египет, Ливию и Йемен может охватить голод из-за войны в Украине.