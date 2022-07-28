Египет объявил о расторжении контракта на поставку 240 тысяч тонн пшеницы из Украины. Четыре партии зерна не успели загрузить из-за начала боевых действий.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

"Главное управление Египта по поставкам сырьевых товаров освободило торговые компании Nibulon и Inerco от контрактных обязательств по поставке четырех партий пшеницы, несмотря на отсутствие в договоре пункта о форс-мажоре", - говорится в сообщении.

Несмотря на то, что Египет расторг контракты на четырем партиям груза, Каир ожидает, что пятый законтрактованный груз с пшеницей все же покинет украинский порт по "зерновому коридору", о котором накануне договорились в Стамбуле.

Отметим, что накануне в Египте побывал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Также сообщалось, что на прошлой неделе было заключено соглашение об экспорте зерна из Украины.

Вместе с тем, сообщалось, что первые суда с украинским зерном могут выйти в море в ближайшие две недели.

Кроме того, писали, что для обеспечения вывоза украинского зерна в Черное море вошли турецкие фрегаты.