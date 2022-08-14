В Москве в пятиэтажном жилом доме, расположенном на проспекте 60-летия Октября, произошла утечка неизвестного газообразного вещества.

Об этом агентству городских новостей "Москва" сообщил источник в экстренных службах.

"В подъезде пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: проспект 60-летия Октября, д. 11, ощущается запах вещества неизвестного происхождения. Силами пожарно-спасательной службы проводится эвакуация людей из квартир", - сообщил собеседник агентства.

По предварительным данным, удалось эвакуировать 20 человек, три человека пострадали.

По данным ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, прибывшие на место инцидента медики также почувствовали недомогание.

"В настоящее время всех жильцов подъезда эвакуировали на улицу", - рассказал собеседник ТАСС.

Как уточнил источник, обстоятельства происшествия в настоящее время выясняют специалисты.

Ранее мы писали, что в прошлом году в российском Балтийске в жилом доме взорвался газ. Люди прыгали из окон, чтобы спастись. Во время происшествия пострадал один человек.

Также "Страна" сообщала, что в России 21 ребенок отравился в школьном бассейне из-за добавленной в емкость с хлором кислоты.