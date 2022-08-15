Население планеты Земля превысило восемь миллиардов человек.

Об этом говорят данные сервиса Countrymeters, который считает численность жителей планеты в реальном времени.

По данным сервиса, актуальная численность людей на планете составляет около 8,009 млрд человек, из них мужчин – 4,041 млрд, женщин – 3,968 млрд. То есть мужчин на Земле на 1% больше, чем женщин – 50,5% против 49,5% соответственно.

Напомним, по данным ООН, население мира может вырасти примерно до 8,5 млрд в 2030 году, к 2050 году число людей достигнет 9,7 млрд, а к 2100 - 10,4 млрд. При этом еще в 2019 году в ООН сообщали, что 70% населения мира будет проживать в странах с показателем рождаемости ниже уровня, необходимого для воспроизводства населения.

Ранее мы публиковали исследование издания The Wall Street Journal о том, что население планеты может никогда не достичь десяти или даже девяти миллиардов. Причем основные демографические проблемы будущего будут связаны не с перенаселением, а со старением населения и сокращением рабочей силы.

Также "Страна" писала, что в ООН заявили об угрозе голода для 40 миллионов человек в мире уже в этом году.