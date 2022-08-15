При обороне Украины погиб один из лучших украинских военных летчиков - капитан Антон Листопад.

О его смерти сообщает Ивано-Франковский физико-технический лицей, в котором учился Листопад.

На 30-летие независимости Украины этот летчик возглавлял воздушную часть военного парада. А в конце июня получил орден "За мужество" от Владимира Зеленского.

Обстоятельства гибели не раскрываются. Прощание с Листопадом состоится сегодня в Ивано-Франковске.

Напомним, война в Украине продолжается уже 173-й день. "Страна" следит за происходящим 15 августа в обновляемом материале.

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