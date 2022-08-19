В городе Теребовля Тернопольской области суд приговорил к 7 годам тюрьмы 34-летнего грабителя, который вырвал сумочку у прохожей.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Пробежав десять метров, грабитель споткнулся и упал. Его задержала женщина и прохожие, которые пришли на помощь. Вскоре на место преступления приехала полиция.

В сумочке находился телефон женщины, ее документы и 800 грн.

Мужчина признал вину. Поскольку он был уже неоднократно судим за кражи и грабежи, а в последний раз приговор получил в мае за домашнее насилие, приговор за покушение на грабеж был суровым - 7 лет тюрьмы.

Напомним, что ранее мы писали о том, как в Запорожье пойманный с поличным грабитель попытался проглотить золотую цепочку. Его задержали.

А также, как в Броварах грабитель обчищал магазин под звуки сигнализации и под наблюдением видеокамеры. Он проник в один из магазинов города и похитил табачную продукцию и алкоголь.

А в Киеве таксист подсыпал препарат в кофе пассажирке и ограбил ее. После этого девушка сутки провела в коме. Потерпевшая сделала заказ через мобильное приложение.