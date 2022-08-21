Российская армия три раза использовала гиперзвуковую ракету "Кинжал" во время войны в Украине.

Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в интервью телеканалу "Россия-1".

"Она применялась у нас во время "специальной военной операции" трижды. И трижды показала свои блестящие характеристики", - заявил Шойгу.

По словам министра обороны, ни одна подобная ракета в мире не имеет таких характеристик, как "Кинжал".

"Собственно, и такой ракеты ни у кого еще нет: и гиперзвуковой, и с такой скоростью, и с такими проникающими возможностями. Ее невозможно ни обнаружить, ни перехватить", - добавил он.

По его словам, гиперзвуковой ракетой "Кинжал" Россия наносит удары по особо важным целям.

Министр обороны РФ напомнил, что "Кинжал" способен развивать скорость до более 10 Махов, меняя при этом по пути следования траекторию как в вертикальных, так и в горизонтальных плоскостях.

"В общем, ее фактически невозможно взять, и мы ею наносим удары по особо важным целям", - подытожил министр.

Напомним, три российских самолета МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" переброшены в Калининградскую область РФ "в рамках дополнительных мероприятий стратегического сдерживания".

Ранее мы писали, что министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в России начинается серийное производство гиперзвуковых ракет "Циркон". По словам министра, эти ракеты фактически поставлены на вооружение.

Кроме того, Шойгу добавил, что РФ продолжит и производство ракет "Кинжал".