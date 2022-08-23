Западные партнеры, которые выделили Киеву новое вооружение, начали готовить украинских бойцов к ближним контактным боям.

Такие выводы делает The Washington Post, анализируя последние поставки вооружения Киеву.

В новый пакет помощи США входят 40 бронетранспортеров, оснащенных катками для разминирования, а также более легкие гаубицы и безоткатные орудия с дальностью стрельбы в несколько сотен метров. Также там есть ракетные установки с дальностью до трех миль, что намного меньше, чем нынешнее расстояние между ВСУ и армией РФ на некоторых участках фронта. Речь о ракетах TOW, которые можно установить на обычный пикап.

Источник в администрации президента США Джо Байдена заявил изданию, что новые поставки призваны повысить мобильность украинской армии прежде всего на юге. При этом эксперты разошлись во мнениях. Одни считают, что это подготовка к украинскому наступлению.

Другие говорят, что США отдали Украине то, что можно было безболезненно достать из запасов, не нарушая боеспособности самой американской армии. А наступление сейчас вести бессмысленно из-за превосходства России в вооружениях, и наилучшей тактикой будет война на истощение противника.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 181-й день. "Страна" следит за происходящим 23 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 180-го дня войны. По мостам в Херсонской области были нанесены новые удары. В ВСУ заявили, что контрнаступление на юге заключается в истощении сил противника. Британская разведка и американский Институт изучения войны сообщили, что России не хватает живой силы для активизации наступления на Донбассе, и собрать достаточно ресурсов у РФ, вероятно, не получится. ФСБ официально обвинила Украину в организации убийства Дарьи Дугиной в Подмосковье.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как мужчин будут выпускать из Украины за границу за 200 тысяч и кто на этом заработает.