В Луцке с обелиска на мемориале Вечной славы демонтируют советскую символику. Коммунальщики сделали первые резы звезды (которая внутри полая) толщиной примерно от сантиметра до полутора. работы обещают завершить до конца дня.

Об этом сообщают "Волынские новости".

По словам директора департамента ЖКХ Луцкого горсовета Николая Осиюка, резать звезду будут по кускам.

"Сложность работ состоит в том, что было сложно определить состав металла. Звезда приклеена, прикручена. Работники пытались использовать несколько кругов для болгарки. Определили, что требуется именно круг для бетона с алмазным напылением. Работы сегодня будут продолжены. Думаю, в течение дня они будут выплнены", – отметил Николай Осиюк.

Чуть раньше на мемориале был проведен демонтаж советской символики на памятной стелле.

Мемориал в Луцке основан в 1976 году. Он был посвящен освобождению Волыни во время Второй мировой войны. Сейчас на мемориале есть памятники ликвидаторам аварии на ЧАЭС, жертвам нацизма, коммунизма и депортаций, украинцам, погибшим во время Революции Достоинства, агрессии РФ.

Ранее в Харькове демонтировали советский герб со здания горсовета.

Как писала "Страна", советский герб на монументе Родине-Матери в Киеве заменят на тризуб не раньше 2023 года.