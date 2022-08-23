Шоумен Иван Ургант, занявший антивоенную позицию, появился в эфире "Первого канала" впервые после начала войны в Украине.

Об этом сообщают российские СМИ.

По их данным, 20 августа на телеэкранах показали фильм "Андрей Кончаловский. Разрушитель иллюзий", приуроченный к юбилею режиссера, где фигурировало интервью с Ургантом.

Ранее мы писали, что в начале войны Иван Ургант покинул Россию, но потом вернулся обратно.

После этого российская ведущая и блогер Ксения Собчак сообщила, что выходившее 10 лет на "Первом канале" шоу "Вечерний Ургант" закрыто, однако на телевидении опровергли такую информацию.

Также "Страна" рассказывала, что Дмитрий Песков и Рамзан Кадыров после отъезда Урганта из России поспорили о его патриотизме. Поводом для споров стало заявление Пескова о том, что телеведущий Иван Ургант, который занял антивоенную позицию, "большой патриот".

В ответ Кадыров написал: "Я не знал, но, оказывается, чтобы стать патриотом своей страны, надо раскритиковать действия России, уехать за границу, причем громко и пафосно".

Кроме того, мы информировали, что в Совете федерации РФ задумались о том, что стране необходим законопроект, который запретил бы упоминать в средствах массовой информации и на интернет-ресурсах имена артистов, уехавших из России после начала войны в Украине.