С начала нынешней недели ВСУ уничтожили уже семь российских складов с боеприпасами. Они являются одной из приоритетных целей украинской армии.

Об этом сообщила глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Склады с боеприпасами являются одними из приоритетных целей нашей артиллерии, в том числе и авиационных ударов, поскольку это запасы, которые враг планировал бы использовать против наших подразделений. Несмотря на то, что они пытаются рассредоточивать эти запасы, поскольку уже почувствовали, что наши вмешательства достаточно точечные и абсолютно прицельные, мы все же находим места новой дислокации и снова их уничтожаем", – сказала Гуменюк.

По ее словам, семь уничтоженных складов - это еще не окончательная цифра.

"Думаю, что это не конец, в неделе еще несколько дней, и мы еще успеем", – добавила Гуменюк.

Напомним, на прошлой неделе ВСУ ликвидировали склад боеприпасов российских оккупантов в Чернобаевке.

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