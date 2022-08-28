В США тоже пишут о 3-м армейском корпусе российской армии, который, как утверждается, перебросили в Ростовскую область. Об этом сообщает "Институт изучения войны".

"Институт" напоминает, что этот корпус проходил длительную подготовку на нижегородском полигоне Мулино и тренировался на лучших образцах вооружений.

А именно - боевых машин пехоты БМП-3, танков Т-80БВМ и Т-90М. Это говорит о том, что российские военные намерены задействовать их в наступательных операциях и надеются восстановить темпы наступления.

Аналитики предполагают, что наиболее вероятное направление переброски корпуса - к западу от Донецка, где движение вокруг Марьинки, Песков и Авдеевки застопорилось после некоторых успехов.

Но не исключается и вариант отправки этого соединения на юг.

Ранее появилось видео с эшелоном китайской военной техникой в Ростовской области.

Также "Страна" писала, россияне продолжают перебрасывать военную технику в Крым. Состав заметили на ж/д станции Тамань.

Тем временем война в Украине продолжается уже 186-й день. "Страна" следит за происходящим 28 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 185-го дня войны. Российские войска начали наступление после нескольких дней затишья. Также идут разные сообщения о движениях российских войск за пределами собственно фронта. "Институт изучения войны" считает, что россияне перебрасывают боевую авиацию из Крыма в Россию - вероятно, реагируя на украинские удары на полуострове.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает, зачем Путин увеличивает армию, а Штаты ставят "смотрящего" за Украиной.