На железнодорожной станции "Яхрома" в Московской области очевидцы засняли эшелон с танками Т-80.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Телеграм-канал "Политика Страны" делает предположение, что танки отправляются на Донбасс.

Ранее мы сообщали, что Россия перебросила 30 старых танков в Васильевку, что в 35 км от Запорожья.

Война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 105-го дня войны. Генштаб сообщал, что ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке. Губернатор Гайдай заявил, что трасса Лисичанск - Бахмут хоть и не захвачена, но пользоваться ею невозможно, поскольку она полностью простреливается. В Анкаре на уровне МИД России и Турции начался очередной этап переговоров о разблокировке портов для вывоза украинского зерна.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.