В Московской области заметили эшелон с танками Т-80. Вероятно, их отправят на Донбасс. Видео
На железнодорожной станции "Яхрома" в Московской области очевидцы засняли эшелон с танками Т-80.
Соответствующее видео появилось в соцсетях.
Телеграм-канал "Политика Страны" делает предположение, что танки отправляются на Донбасс.
Ранее мы сообщали, что Россия перебросила 30 старых танков в Васильевку, что в 35 км от Запорожья.
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