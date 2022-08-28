В Мукачево полиция разоблачила супружескую пару, которая воровала с могил погибших украинских военных цветы и потом продавала их. В настоящее время установлена ​​их причастность к по меньшей мере четырем таким фактам. По данным фактам в полиции открыли уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Работники криминальной полиции Мукачевского районного управления разыскали двух жителей Мукачево, причастных к воровству с центрального кладбища.

Ворами оказались мужчина и женщина в возрасте 34 и 35 лет, состоящие в гражданском браке. Обоих сегодня, 26 августа, доставили в управление полиции, где они дали показания.

Установлено, что злоумышленники совершали кражи утром. Цветы они похищали с могил Аллеи Славы Героев, где похоронены военнослужащие. После этого цветы они формировали в новых композициях и продавали в заведениях отдыха и на местных рынках.

Также установлена ​​их причастность к по меньшей мере четырем таким случаям. Полицейские и дальше документируют противоправную деятельность пары. Им инкриминируют часть 3 статьи 297 Уголовного кодекса Украины (Надругательство над могилой, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком от четырех до пяти лет или лишение свободы от четырех до семи лет. Расследование по делу продолжается.

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