Ровненский губернатор Виталий Коваль подтвердил ракетные удары по области.

По предварительной информации, обошлось без жертв. Был нанесен удар по объекту военной инфраструктуры в Сарненском районе.

Позже мэр Сарн Руслан Серпенинов сообщил, что также от обстрела повреждены жилые дома и без света осталась центральная районная больница.

При этом незадолго до взрывов в Ровенской области мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщала о пролете нескольких российских бомбардировщиков по территории Беларуси в направлении северо-запада Украины с последующим пуском ракет.

Отметим, что сегодня в Крыму целый день гремят взрывы. Россияне говорят, что сбили беспилотник.

Война в Украине продолжается уже 186-й день. "Страна" следит за происходящим 28 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 185-го дня войны. Российские войска начали наступление после нескольких дней затишья. Также идут разные сообщения о движениях российских войск за пределами собственно фронта. "Институт изучения войны" считает, что россияне перебрасывают боевую авиацию из Крыма в Россию - вероятно, реагируя на украинские удары на полуострове.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает, зачем Путин увеличивает армию, а Штаты ставят "смотрящего" за Украиной.