Ровненский губернатор подтвердил удары по области. Били по военному объекту, обошлось без жертв
Ровненский губернатор Виталий Коваль подтвердил ракетные удары по области.
По предварительной информации, обошлось без жертв. Был нанесен удар по объекту военной инфраструктуры в Сарненском районе.
Позже мэр Сарн Руслан Серпенинов сообщил, что также от обстрела повреждены жилые дома и без света осталась центральная районная больница.
При этом незадолго до взрывов в Ровенской области мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщала о пролете нескольких российских бомбардировщиков по территории Беларуси в направлении северо-запада Украины с последующим пуском ракет.
Отметим, что сегодня в Крыму целый день гремят взрывы. Россияне говорят, что сбили беспилотник.
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