Президент Владимир Зеленский записал традиционное вечернее обращение.

В нем он сообщил, что провел совещания с военными и правительством, но темы встречи озвучить не может.

"Кто-то хочет знать, какие у нас планы? Вы не услышите конкретики ни от одного действительно ответственного лица. Потому что это война. И так – на войне. Но оккупанты должны знать: мы будем гнать их к границе. До нашей границы, линия которой не менялась", - сказал Зеленский.

Также президент рассказал о трех обращениях к зарубежным партнерам в Норвегии, Франции и Словении.

В обращении он также напомнил, что сегодня - День памяти, установленный в связи с Иловайской трагедией 2014 года.

Между тем война в Украине продолжается уже 187-й день. "Страна" следит за происходящим 29 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 186-го дня войны. "Энергоатом" заявил, что радиационное облако в случае тяжелой аварии на ЗАЭС накроет часть юга Украины и юго-западные регионы РФ. Россия продолжала переброску своих войск в Украину. Глава МИД ФРГ Бербок сказала, что следующим летом Киев может по-прежнему нуждаться в поставках тяжелого вооружения, то есть она считает, что война в Украине может затянуться еще на год. США также готовятся наращивать поставки боеприпасов Украине.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как украинские моряки смогут выезжать за границу после того, как соответствующее решение принял Кабмин.