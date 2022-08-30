В "зелёной зоне" Багдада идут бои. Погибли до 30 человек, более 700 ранены. Видео
В "зелёной зоне" Багдада, где размещен комплекс зданий диппредставительства, идут бои. Число погибших в столкновениях увеличилось до 30 человек. Более 700 получили ранения.
Об этом сообщает местные СМИ во вторник, 30 августа.
По данным изданий, среди пострадавших - 110 силовиков. Вооруженные формирования сторонников Муктады ас-Садра применяют минометы и РПГ для обстрела "зелёной зоны", войска разместили на улицах города бронетехнику.
Сотрудники американского посольства в Багдаде получили инструкции по процедурам эвакуации в случае поступления команды. Власти Ирана временно закрыли границу с Ираком из соображения безопасности.
Напомним, в конце июля президент США Джо Байден после встречи с представителем Багдада объявил о завершении военной миссии США в Ираке.
Мы также писали, что Багдад в ночь на 1 августа на фоне протестов ввели войска. Некоторые высокопоставленные чиновники бежали из столицы Ирака. За один день сообщалось о более чем 150 пострадавших во время протестов.
Недавно в Ираке объявили комендантский час на всей территории страны.