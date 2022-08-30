В Ираке с каждым часом накаляется обстановка. Сторонники антиамериканского шиитского лидера Аль-Садра штурмуют правительственные здания в Багдаде и в других городах. Сейчас бои с правительственными силами они ведут около здания парламента.

Об этом сообщают местные и западные СМИ.

Сам Садр заявил, что "все партии и политики, которые были частью политического процесса после вторжения США в 2003 году, больше не должны участвовать в нем". Он настаивает на досрочных выборах и роспуске парламента.

Его партия стала крупнейшей на прошлогодних выборах, но не смогла сформировать правительство и покинула парламент.

Садристы недовольны кандидатурой нового премьера, что и послужило началом беспорядков. Сам Муктада аль-Садр объявил голодовку до тех пор, пока не прекратится насилие.

Как ранее писала "Страна", из-за вспыхнувших беспорядков по всей стране 29 августа объявлен комендантский час с 19:00.

Мы также сообщали, что в конце июля по Багдаду прокатилась волна протестов из-за результатов парламентских выборов. В связи с этим в город в начале августа были введены войска.