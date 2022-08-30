Сегодня стало известно, что к фракции "Слуга народа" присоединился новый депутат - юрист Александр Васюк.

"Страна" рассказывает, что известно об этом человеке.

В Зе-команде Васюк появился во времена президентской кампании 2019 года, во время которой был координатором юристов-волонтёров, а также помогал окружению уже ставшего президентом Зеленского во время парламентских выборов.

Помимо этого, в январе 2021 года Александр Васюк стал куратором межфракционного объединения (МФО) "Ценности. Достоинство. Семья" в Верховной Раде. Оно было создано с целью защиты традиционных ценностей и выступало против гендерной темы и темы защиты ЛГБТ. Тогда Васюк заявлял, что по линии объединения будут ежемесячно организовываться неформальные мероприятия с участием самих членов МФО, религиозных лидеров, западных политиков и "лидеров консервативной мысли".

"У Васюка очень серьёзные связи в Штатах и он сам проводит там очень много времени. Также, если не ошибаюсь, он представитель протестантских церквей", — сообщил источник "Страны".

Любопытно, что в сентябре 2021 года журналисты сообщали, что вице-спикер Рады Александр Корниенко направил в партийный чат характеристику на пятерых однопартийцев, среди которых был и Васюк. В таблице было указано, что он "теоретически будет послушным".

Как писала "Страна", фракция "Слуги народа" пополнилась двумя депутатами из списка партии после того, как Андрей Костин стал генпрокурором, а Ольга Совгиря - судьей Конституционного суда.

Вместе с Васюком в парламент зашла юрист Валентина Короленко.