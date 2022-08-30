Муж и брат народного депутата и главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк пересекли границу в пункте пропуска "Краковец" 9 марта в 23:46.

Об этом сообщил в Фейсбуке бизнесмен Сеяр Куршутов.

По его информации, Александр Шуляк и Алексей Заремба выехали на автомобиле Toyota Land Сruiser AA8853XK без декларирования материальных ценностей.

При этом они заехали в Польшу, ввезя 1,3 миллиона долларов, пять наручных часов, коллекцию икон и три шубы, сообщает Куршутов.

В середине августа "Страна" сообщала, что бывший президент Украины Петр Порошенко в очередной раз попал в кадр за границей. Тогда политика запечатлели с бутылкой шампанского в руке в аэропорту Варшавы.

А в июне он обедал с семьей в лондонском ресторане. Тогда у его супруги Марины произошел конфликт с журналисткой.

Также мы рассказывали, что с 1 сентября для украинских мужчин призывного возраста приоткрывается граница. Власти будут выпускать за рубеж представителей компаний под залог в 200 тысяч гривен.

Кроме того, Кабмин впервые с 24 февраля разрешил выезд за границу военнообязанным морякам.