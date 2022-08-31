Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в комментарии "Стране" рассказала, как с 1 сентября будут учиться дети на временно оккупированных территориях Украины.

"В своё время Минреинтеграции и МОН прорабатывали этот вопрос. Решили, что дети на временно оккупированных территориях будут учиться дистанционно в школах, которые находятся на подконтрольных территориях. Таким образом, преподавать будут учителя, которые физически находятся на подконтрольной территории. Конечно, мы хотим помочь учиться нашим детям на временно оккупированных территориях. Однако в очередной раз настоятельно прошу родителей брать детей и выезжать на подконтрольные территории. Если есть проблемы с выездом, звоните на горячие линии Минреинтеграции, мы поможем", - призвала Верещук.

Ранее "Страна" рассказывала, что происходит накануне 1 сентября со школами в Херсонской области. Там россияне и назначенные ими "власти" готовятся школы с обучением по российской программе.

Также учителя и родители учеников рассказвали "Стране", как будут учиться дети с 1 сентября в "ЛДНР".