"АрселорМиттал" на грани полной остановки из-за блокады портов. Без работы могут остаться 26 тыс. человек
Крупнейшее металлургическое предприятие Украины "АрселорМиттал Кривой Рог" (Криворожсталь) на грани полной остановки из-за блокады портов. Это грозит увольнением для 26 тысяч человек.
Об этом заявил СЕО "АрселорМиттал" Марио Лонгобардо, пишет Financial Times в пятницу, 2 сентября.
По его словам, транспортировка металлопродукции через страны Европы по суше оказалась нерентабельной, а других альтернатив нет.
Он заявил, что если экспорт металла через порты не будет разблокирован, завод в Кривом Роге придется остановить.
"Компания не может поддерживать 26 тысяч сотрудников вечно", - сказал Лонгобардо.
На "АрселорМиттал Кривой Рог" в данный момент работает одна доменная печь из четырех.
Сотрудники компании пока остаются в вынужденном простое: им платят 2/3 зарплаты.
Напомним, "АрселорМиттал Кривой Рог" возобновил свою работу 10 июня. Комбинат запустил одну из доменных печей, прокатный стан, конвертер и одну из трех машин непрерывного литья.
Позже сообщалось, что "АрселорМиттал" уменьшил на треть зарплаты работникам и перевел их на сокращенную рабочую неделю.