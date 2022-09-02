Крупнейшее металлургическое предприятие Украины "АрселорМиттал Кривой Рог" (Криворожсталь) на грани полной остановки из-за блокады портов. Это грозит увольнением для 26 тысяч человек.

Об этом заявил СЕО "АрселорМиттал" Марио Лонгобардо, пишет Financial Times в пятницу, 2 сентября.

По его словам, транспортировка металлопродукции через страны Европы по суше оказалась нерентабельной, а других альтернатив нет.

Он заявил, что если экспорт металла через порты не будет разблокирован, завод в Кривом Роге придется остановить.

"Компания не может поддерживать 26 тысяч сотрудников вечно", - сказал Лонгобардо.

На "АрселорМиттал Кривой Рог" в данный момент работает одна доменная печь из четырех.

Сотрудники компании пока остаются в вынужденном простое: им платят 2/3 зарплаты.

Напомним, "АрселорМиттал Кривой Рог" возобновил свою работу 10 июня. Комбинат запустил одну из доменных печей, прокатный стан, конвертер и одну из трех машин непрерывного литья.

Позже сообщалось, что "АрселорМиттал" уменьшил на треть зарплаты работникам и перевел их на сокращенную рабочую неделю.