Российский "Первый канал" решил вернуть в сетку вещания программы с развлекательным контентом. Его не было с 25 февраля, после начала вторжения в Украину.

Об этом сообщил гендиректор телеканала Константин Эрнст в ходе марафона "Звание".

"24 февраля мы первыми среди всех каналов изменили свою сетку. Мы на протяжении всех этих месяцев в первую очередь занимались тем, что обсуждали, анализировали, информировали нашу аудиторию. Мы и сейчас будем продолжать это делать, но в выходные мы будем начинать возвращать и развлекательные проекты", — заявил Эрнст.

25 февраля пресс-служба "Первого канала" сообщила об изменении сетки вещания в пользу общественно-политических программ. Программы "Человек и закон" и "Поле чудес" были заменены на "Время покажет" и "Большую игру". Также развлекательные программы в выходные дни, в частности "Кто хочет стать миллионером?" и другие, были заменены на программы, посвященные украинской повестке.

Напомним, в начале апреля мы писали, что на российское телевидение вернулся развлекательный контент, которого не было больше месяца - с начала войны в Украине.

Между тем война в Украине продолжается уже 191-й день. "Страна" следит за происходящим 2 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 190-го дня войны. Главные события разворачивались в Запорожской области. Энергодар с утра был под обстрелом, несмотря на это миссия МАГАТЭ прибыла в город и осмотрела ЗАЭС. Пять экспертов организации останутся на станции до 3 сентября, чтобы завершить инспекцию. В Генштабе вчера заявили, что Путин дал приказ взять Донецкую область к 15 сентября. А в ВСУ, комментируя ход контрнаступления, сообщили, что "продолжают работу на южных участках фронта".

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