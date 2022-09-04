Количество соискателей работы на украинском рынке труда в три раза больше количества открытых вакансий. Об этом пишут специалисты сервиса robota.ua.

Лидером среди открытых вакансий является Киев, самая плохая ситуация - рядом с линией фронта. К примеру, в Николаеве есть только 300 вакансий, в то время как в Киеве - 13 000.

Ране мы писали, что работодатели начали перезаключать с украинцами договоры об условиях труда после того, как 19 августа вступил в силу закон об упрощении трудового законодательства для предприятий с численностью персонала до 250 человек. То есть для мелкого и среднего бизнеса. Речь идет о так называемом законе о простых договорах, в котором говорится о полном праве компаний диктовать наемным работникам свои правила - от продолжительности рабочего дня и сверхурочных до увольнений и штрафов. При этом КЗоТ в небольших трудовых коллективах фактически ставят на стоп.

Также, как писала "Страна", в Киеве спрос на рабочее место вырос с весны.

При этом, по данным Нацбанка, средняя зарплата из-за нехватки вакансий снижается.