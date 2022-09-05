Президент России Владимир Путин назвал настоящей страной восходящего солнца не Японию, а Россию. Он объяснил это тем, что самая восточная часть российской Чукотки восточнее Японии.

Слова главы Кремля приводят российские издания.

"Вообще наших соседей японцев и Японию называют страной восходящего солнца. Но восточнее Японии находится как раз Камчатка или Сахалин. Еще восточнее находится Новая Зеландия, а и восточнее Новой Зеландии находится Чукотка. А там же всего 60 км пролив - и все, дальше уже американский континент. В этом смысле страна восходящего солнца - это Россия. Но начало России - это, безусловно, человек, где бы он не проживал", - сказал Путин во время встречи с участниками экологического форума на Камчатке.

На этом мероприятии Путин также признался, что с первого посещения влюбился в этот край. По его словам, регион - уникальное место, обладающее особой атмосферой, в нем "все впечатляет".

Он также рассказал, что виды Камчатки - сопки и вулканы - заставили его подумать, будто он во сне, но с началом встречи президент понял, что проснулся.

"Я же прям с самолета. И в самолете, слава богу, спал: пока девять часов летел, все девять часов спал. Поэтому, когда из самолета вышел, посмотрел на сопки, на вулканы, подумал: может, я еще сплю", - произнес Путин.

Президент РФ начал свою поездку на Дальний Восток 3 сентября. После Камчатки он посетит Восточный экономический форум (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке с 5 по 8 сентября. Как сообщали организаторы форума, на мероприятие прибудут представители 60 стран. Самые многочисленные делегации ожидаются из КНР, Японии и Южной Кореи.

Ранее Путин называл Украину средством для достижения Западом его целей.

Также он заявлял, что западные страны и США планируют затянуть войну в Украине.