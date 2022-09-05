В интернет попало видео пьяных танцев спикера парламента Хорватии Гордана Яндроковича.

Хорваты в соцсетях крайне негативно оценили поведение 55-летнего Яндроковича, заподозрив его в употреблении наркотиков и отметив, что подобные танцы не соответствуют его статусу.

В ответ на это Яндрокович заявил, что попросту решил расслабиться с друзьями в клубе.

"Меня спрашивают, под чем я был. Я был под мальвазией (сорт вина - Ред.). Мы отправились в клуб и хорошо отдохнули", - рассказал политик.

Ранее в похожий скандал попала 36-летняя премьер-министр Финляндии Санна Марин. В середине августа в сети появилось видео, на котором Санна Марин танцует в компании девушек и парней. Рядом с ней отплясывают известные лица: член парламента, телеведущие, фотограф и певица. Вместе с другими Марин поет песни финского рэпера Петри Нюгорда и поп-певца Антти Туйску. Ее тоже обвинили в употреблении наркотиков.

Как показал опрос, проведенный в конце августа, у 42% финнов ухудшилось отношение к премьеру Марин на фоне скандалов с вечеринками.