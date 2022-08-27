Почти 42 процента финнов заявили, что дискуссия, вызванная вечеринками премьер-министра, усугубила их отношение к Санне Марин.

Об этом свидетельствует опрос газеты Helsingin Sanomat.

При этом большинство опрошенных (46%) сообщили, что их восприятие премьера не изменилось. Около 10% заявили, что имидж Марин в их глазах улучшился. Почти 3% респондентов не смогли сформулировать свое отношение к происходящему.

Опрос проводился 24-26 августа среди 1043 финнов. Во вторник Санна Марин извинилась фото с приватной вечеринки, которую она устроила в своей резиденции в июле. На снимке две женщины целуются, подняв рубашки так, что их грудь обнажилась. При этом они прикрывают грудь табличкой с названием Финляндии.

Оппоненты описали поведение Марин как неприемлемое и сказали, что ее выбор друзей демонстрирует отсутствие благоразумия, а утечка фотографий и видео может подвергнуть ее критике или даже шантажу.

Мы также писали о скандале с Марин, который разразился на прошлой неделе, когда в сети появились видео с вечеринки с ее участием. На видео она танцевала в компании девушек и парней, тоже известных в Финляндии персонажей: члена парламента, телеведущих, фотографа и певицы.

Позже появилось еще одно видео, на котором парень целует Марин в шею. Санна Марин в вечеринке не видит ничего плохого, а слухи о приеме наркотиков сразу отрицала.

После чего Санна Марин сдала тест на наркотики, который оказался отрицательным.