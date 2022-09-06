Местные Телеграм-каналы сообщают о взрыве в оккупированном Бердянске (Запорожская область) рядом со зданием городской администрации.

Помимо этого, в Бердянске сообщают не только о взрыве, но и о стрельбе.

Как уточняет Бердянский городской совет, в центр города поехали скорые и представители оккупационной "полиции".

По данным местных телеграм-каналов, в Бердянске у здания городской администрации взорвалась машина.

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Ранее мы подводили итоги 194-го дня войны. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки были отбиты атаки РФ под Бахмутом, отражены наступления под Авдеевкой.

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