Верховная Рада на заседании во вторник, 6 сентября, запретила транслировать заседания во время военного положения.

Такую инициативу поддержал 241 народный депутат, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

"Фактически теперь телеканал "Рада" может показывать все, кроме заседаний Верховной Рады", - иронизирует нардеп.

Напомним, еще в марте сообщалось, что заседания Верховной Рады Украины не анонсируют и не транслируют в целях безопасности нардепов. По словам замглавы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Евгении Кравчук, вопрос отсутствия трансляции заседаний Рады не в государственной тайне, а в том, что в планах президента России Владимира Путина избавиться от легитимной власти в Украине.

Тем временем война в Украине продолжается уже 195-й день. "Страна" следит за происходящим 6 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 194-го дня войны. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки были отбиты атаки РФ под Бахмутом, отражены наступления под Авдеевкой.

Несмотря на интенсивные бои на юге, основными усилиями России в Украине почти наверняка остается собственное наступление на Донбассе. По крайней мере об этом пишет британская разведка.

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