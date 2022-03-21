Заседания Верховной Рады Украины не анонсируют и не транслируют в целях безопасности нардепов.

Об этом сообщила замглавы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Евгения Кравчук в интервью "Украинским новостям".

По ее словам, вопрос отсутствия трансляции заседаний Рады не в государственной тайне, а в том, что в планах президента России Владимира Путина избавиться от легитимной власти в Украине.

"Это уже просто вопрос безопасности народных депутатов, которые в определенное время собираются вместе в одном месте", - заявила она.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада продлила военное положение в Украине до 25 апреля. После этого Зеленский подписал соответствующий указ.

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