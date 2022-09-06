Украинским морякам разрешили выезжать за границу на работу, сообщает официальный сайт Госпогранслужбы.

Сообщается, что правительство приняло постановление, позволяющее украинским морякам пересекать границу для работы на судне и срок их пребывания за пределами Украины будет ограничен сроком действия контракта.

"В случае введения на территории Украины военного положения граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет имеют право пересекать государственную границу Украины, если они направляются для работы на морских судах, судах внутреннего плавания в составе экипажей таких судов или для прохождения практической подготовки на судах", – говорится в постановлении.

Речь идет о трех категориях моряков:

курсанты учебных заведений для прохождения практической подготовки на судне под украинским или иностранным флагом; моряки, следующие для работы в составе экипажей судов, осуществляющих рейсы в/из морских портов Украины. В настоящее время это касается только экипажей, задействованных в экспорте украинской агропродукции в рамках "зерновой инициативы". другие украинские моряки – наиболее многочисленная группа, следующая за границу для работы на морских судах, судах внутреннего плавания в составе экипажей таких судов.

Моряки могут воспользоваться разрешением, если они получили соответствующее образование и квалификацию до 24 февраля 2022 года, или завершили обучение в период военного положения.

Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин определил четкий алгоритм пересечения границы Украины военнообязанными моряками, а также о том, как в реальности будет работать разрешение на выезд украинских моряков.