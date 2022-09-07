В Ирландии посадили преподавателя, который отказался называть ученика местоимением "они".

Об этом сообщает британское издание The Independent.

Газета пишет, что учитель по имени Инок Бёрк преподавал историю и немецкий язык в одной из ирландских школ. В мае директор учебного заведения дал преподавательскому составу указание не обращаться к ученику-трансгендеру с помощью местоимения, определяющего пол. Однако Бёрк отказался это делать, заявив, что указание "называть мальчика девочкой" противоречит его совести и христианским убеждениям.

По итогам дисциплинарного разбирательства Бёрка за отказ называть небинарного школьника "они" был отправлен в оплачиваемый отпуск. Несмотря на это, педагог продолжил ходить в школу, после чего суд принял решение запретить ему делать это.

Когда Берк снова пришел в учебное заведение, его арестовали за невыполнение распоряжений суда и поместили под стражу на неопределенный срок.

Бёрк назвал решение судьи о лишении его свободы безумием. При этом он заявил, что продолжит противостоять трансгендерству, которое, по его словам, противоречит христианским ценностям.

Местоимение "они" по отношению к одному человеку используют некоторые трансгендеры, которым важно обращение без гендерной окраски.

Ранее "Страна" рассказывала, что в ведущей танцевальной школе Великобритании NCSD (Northern School of Contemporary Dance) исключили балет из вступительных экзаменов, потому что он основан на "белых европейских идеях".

Также мы сообщали, что Всемирная организация здравоохранения готовит новое руководство по гендерным вопросам. В нем будет указано, что пол не ограничен мужским и женским.