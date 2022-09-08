Из-за войны в Украине в Великобритании возник дефицит клоунов.

Об этом сообщает издание Daily Star со ссылкой на цирковую ассоциацию и Министерство внутренних дел Британии.

МВД заявило, что не успевает справляться со всеми заявлениями на въезд из-за большого количества украинских беженцев, поэтому заявки иностранных цирковых артистов отложены в долгий ящик.

"Почти каждый цирк в Великобритании сейчас страдает, потому что они не могут вовремя привезти уникальных зарубежных артистов", - сказал председатель Ассоциации владельцев цирков страны Мартин Бертон.

По его словам, если ситуация быстро не изменится и выдача британских виз не войдет в обычное русло, у цирков будет все меньше выбора артистов.

"Это повлияет на качество представлений и будет означать, что в цирк станут приходить меньше людей. Это отразится на всей британской цирковой сцене", - добавил Бертон.

Директор международного циркового агентства Show Productions Ирина Арчер сказала, что оформление виз вместо обычных 21 дня сейчас занимает до четырех месяцев.

Между тем война в Украине продолжается уже 196-й день. "Страна" следит за происходящим 7 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 195-го дня войны. В Донецкой области вчера были отбиты попытки наступления российских войск на Бахмутском и Авдеевском направлении. В Харьковской области по неофициальным данным началось наступления ВСУ на город Балаклея.

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