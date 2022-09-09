Глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров опубликовал комментарий с критикой собственной идеи ввести бракосочетание в два клика.

Автор комментария переживает, что его могут женить насильно в невменяемом состоянии.

"По поводу женитьбы в два клика. Господа, прошу одуматься. Это ненормально, когда ты отошел поспать или тебя накачали чем-то, а на утро уже женат. Вы испортите судьбы почти всего мужского пола", - пишет автор комментария.

Он предложил усложнить процедуру, сделав верификацию действий через видеоподтверждение, причем в видеоролике, по его мнению можно станцевать, поприседать или выразить сложные эмоции, которые не может подделать невеста, пока жених пребывает без сознания.

О том, что украинцы вскоре смогут зарегистрировать новорожденного ребенка и брак через мобильное приложение "Дия", Федоров говорил в апреле.

Между тем Минюст упростил процедуру заключения брака во время военного положения: теперь это можно сделать через Zoom в течение дня. В определенных условиях браки могут регистрировать не только работники органов ЗАГС, но даже полицейские и военные.