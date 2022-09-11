В субботу, 10 сентября, компания "Полтавагазвидобування" отмечала День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности.

Об этом сообщил журналист Михаил Ткач, опубликовав в Facebook скриншоты из видео, снятого на зажигательном корпоративе госпредприятия, которое является полтавским офисом "Нафтогаза".

На кадры попал веселящиеся работники компании на фоне пестрых декораций и в тематических костюмах. Судя по всему, на празднике разыгрывали разные сценки, а все это действо снимали с дрона.

"Морально-этическую сторону вопроса каждый решает сам для себя, но надеюсь, это не за бюджетные деньги праздник", - написал Ткач, комментируя кадры.

Между тем в руководстве "НАфтогаза" получают гигантские зарплаты. Напомним, ранее мы рассказывали, как одна из членов наблюдательного совета "Нафтогаза" Наталья Бойко, которая в 2020 году в среднем получала около 194 тысячи гривен зарплаты в месяц, в феврале 2021-го задекларировала уже более 435 гривен заработной платы.

Мы также сообщали, что недавно глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко предрек, что Украина столкнется с самой холодной зимой за последние десятилетия.