Нацполиция опубликовала фото с последствиями сегодняшнего обстрела Харькова.

Российские ракеты прилетели в Основянский и Киевский районы города, из-за чего там вспыхнули пожары. Есть погибший, точное количество пострадавших еще устанавливается.

В Основянском районе полностью сгорел один автомобиль, еще три повреждены частично. Пострадал газопровод.

В Киевском районе прилетело в административное здание, погиб 37-летний мужчина, несколько человек травмированы. Также повреждены автомобили граждан.

Предварительно установлено, что обстрел производился реактивными системами залпового огня "Ураган".

Ранее мэр города Игорь Терехов пообещал, что в Харькове людей из домов без отопления и света будут отселять в общежития.

Война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 200-го дня войны. Российские войска покинули большую часть Харьковской области. Южнее начались попытки продвижения ВСУ на Лиман в Донецкой области. Сторонники "партии войны" в РФ после поражения в Харьковской области уже начали активно критиковать военное руководство России. Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. Резников уточнил, что РФ должна покинуть и Крым, и весь Донбасс. Либо же должна быть одержана военная победа над РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.