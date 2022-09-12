В админздании погиб 37-летний мужчина, еще несколько человек травмированы. Фото: Нацполиция

Нацполиция опубликовала фото с последствиями сегодняшнего обстрела Харькова.

Российские ракеты прилетели в Основянский и Киевский районы города, из-за чего там вспыхнули пожары. Есть погибший, точное количество пострадавших еще устанавливается. 

В Основянском районе полностью сгорел один автомобиль, еще три повреждены частично. Пострадал газопровод.

В Киевском районе прилетело в административное здание, погиб 37-летний мужчина, несколько человек травмированы. Также повреждены автомобили граждан.

Предварительно установлено, что обстрел производился реактивными системами залпового огня "Ураган".

Обстрел Харькова 12 сентября

Обстрел Харькова 12 сентября

Обстрел Харькова 12 сентября

Обстрел Харькова 12 сентября

Ранее мэр города Игорь Терехов пообещал, что в Харькове людей из домов без отопления и света будут отселять в общежития.

Война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 200-го дня войны. Российские войска покинули большую часть Харьковской области. Южнее начались попытки продвижения ВСУ на Лиман в Донецкой области. Сторонники "партии войны" в РФ после поражения в Харьковской области уже начали активно критиковать военное руководство России. Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. Резников уточнил, что РФ должна покинуть и Крым, и весь Донбасс. Либо же должна быть одержана военная победа над РФ. 

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.

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