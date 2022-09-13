Армия Украины побеждает, но ее экономика проигрывает, пишет известный британский историк и публицист Нил Фергюсон в колонке для Bloomberg.

"Зеленский и его команда прекрасно осознают, что ближайшие три месяца принесут Украине как экономические, так и дипломатические опасности", - пишет он.

Текущее развитие событий ведет Украину "к высокой инфляции, если не к гиперинфляции", а приближение зимы создает угрозу единству Запада.

"Без немедленного увеличения поддержки Запада Украине будет трудно сохранить свой успех на поле боя", - пишет Фергюсон.

"Хорошие новости с восточного фронта бросались в глаза тем, что их не было в речи, произнесенной Зеленским на YES в пятницу. Он предупредил, что впереди "зима недовольства" не только для Украины, но и для всей Европы, а следующие 90 дней войны с Россией станут решающими", - пишет Фергюсон.

По его словам, "с реалистичной точки зрения Россия рано или поздно обречена на победу над Украиной".

"Ее территория в 28 раз больше; ее ВВП в девять раз больше; ее население в 3,3 раза больше. Западные санкции не меняют того факта, что Россия все еще имеет значительные (хотя и сокращенные) доходы от экспорта своего газа и нефти, в то время как Украина сильно зависит от экономической и военной помощи Запада. Может показаться, что время больше на стороне России, чем Украины", - пишет он, но напоминает, что 13 американских колоний победили Британскую империю. Северный Вьетнам победил США. Советский Союз не смог победить в Афганистане.

"Империи приходят в упадок, и новые нации вырываются на свободу", - пишет Фергюсон.

Он обращает внимание, что вторжением Путин сплотил "ранее разделенных и недовольных жителей Украины в украинский народ".

Равно как если США поставит больше высокоточного оружия и танков, что пошатнет российские позиции в Херсоне, Луганске и Донецке, так и ЕС может спасти Украину финансовыми вливаниями, считает он.

Ранее международное агентство S&P Global Ratings спрогнозировало падение экономики Украины в 2022 году на 40% из-за резкого снижения экспорта, потребления и инвестиций

В то же время в Кабмине считают, что экономика Украины должна стабилизироваться уже в следующем году. ВВП по итогам 2023-го может в худшем случае упасть на 0,4% или вырасти на 15,5% при наиболее оптимистичном сценарии.