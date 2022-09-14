В Харькове до сих пор частично нет электричества в двух районах: на Холодной Горе и Новой Баварии. Однако энергетики обещают подключить свет в пятницу или не позже субботы.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"В целом в городе есть электроэнергия и вода, ходит электротранспорт, работает метрополитен. Неподключенными частично остаются Холодногорский и Новобаварский районы. Энергетики работают 24 часа в сутки и обещают дать электроэнергию до пятницы, максимум – до субботы", – заявил Терехов.

В остальных районах Харькова, по его словам, электричество и вода есть, электрический транспорт работает.

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