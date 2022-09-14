В Херсоне и в некоторых районах Херсонской области 14 сентября пропала электроэнергия. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на своих корреспондентов

По данным издания, электроэнергия исчезла около 14:20. Причины пока не известны.

До этого в Херсонской области объявлялась воздушная тревога и звучали взрывы.

Как писала "Страна", 11 сентября электроэнергия пропадала в Харьковской области и еще в ряде областей после того, как российская армия ударила ракетами по Харьковской ТЭЦ-5 и еще одному объекту под Харьковом.

13 сентября в Харькове и области повторно исчезал свет, потому что вышла из строя резервная линия. Только вечером в городе запустили троллейбусы и трамваи в наиболее пострадавших районах.

Напомним, "Страна" подробно писала про "ракетный блэкаут" и причины, почему обстрелы энергоинфраструктуры оставили без света целые регионы Украины.

Тем временем война в Украине продолжается уже 203-й день. "Страна" следит за происходящим 14 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 202-го дня войны. Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что с 6 сентября ВСУ освободили 3800 квадратных километров территории и более 300 населенных пунктов под Харьковом. Как выяснилось, контрнаступление именно в Харьковской области - это идея американцев. Также на войне появились иранские дроны. Судя по опубликованным фото, ВСУ сбили первый такой беспилотник, который использовался российскими войсками.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, почему в публикациях о роли Сырского в харьковском наступлении увидели подкоп под Залужного.