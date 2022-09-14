Гражданский авиалайнер вылетел из Украины впервые с апреля 2022 года.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на компанию по отслеживанию полетов.

Сообщается, что авиалайнер, который несколько месяцев назад застрял во Львове, во вторник вылетел из Украины и приземлился в Польше. Самолет принадлежал Wizz Air, согласно сайту мониторинга полетов Flightradar24.

"Мы можем подтвердить, что вчера A320 HA-LWS вылетел из Львова в Катовице", — сказал CNN Ян Печеник, директор по коммуникациям Flightradar24.

Точное время вылета самолета неизвестно, поскольку он включил транспондер только после пересечения польской границы, "вероятно, в целях безопасности", сказал Печеник.

Хотя Airbus A320 зарегистрирован на Wizz Air, Печеник не смог подтвердить, эксплуатирует ли его перевозчик.

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