Российские военные резервы могут оказаться меньше, чем ожидалось, считает министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Будет очень интересно увидеть, насколько велики остались резервы российских военных на самом деле. Я думаю, что они гораздо меньше, чем мы, вероятно, думали сначала", – сказала министр.

По ее словам, российская армия борется с техническими и кадровыми проблемами.

"Идея о том, что российская армия обладает практически неограниченными военными возможностями, не подтверждается реальностью", – заявила Ламбрехт.

Однако, по ее словам, Россия далека от поражения, и у нее все еще есть различные военные варианты.

Ранее британская разведка сообщала, что Россия все чаще закупает оружие у Ирана и КНДР из-за истощения своих запасов.

В тоже время украинская разведка сообщала, что запаса ракет С-300, которые Россия использует для наземных ударов по Украине, хватит на три года войны.

Представитель ГУР МОУ Вадим Скибицкий рассказал, что у России осталось менее 200 "Искандеров" и она их бережет, выпуская по Украине старые ракеты С-300, которые нужно утилизировать.

"Искандер" сейчас применяется очень редко. В последний раз, буквально в августе, когда они забрасывали в район Киева, с территории Беларуси", - сказал он.

Систем "Калибр", по подсчетам, они могли производить в год 150-180 ракет. И тот запас, который у них есть, они уже хранят, потому что около 70% комплектующих не российского производства".