В Кутаиси разворачивается ограбление банка в духе голливудского блокбастера. Там мужчина захватил отделение "Банка Грузии". Изначально он требовал 2 миллиона долларов, вертолет, российский флаг и удочку (вероятно, для флага).

На одном из видео он обращается к полицейским: "Котята, принесите мне 2 миллиона долларов".

По последним данным, он отказался от требования в виде флага и вертолета, но продолжает требовать деньги.

Между тем телекомпания "Мтавари Архи" со ссылкой на свои источники сообщила, что ей известна личность нападавшего. По данным телеканала, у мужчины долги по кредитам из-за проигрышей в казино. До этого он проживал в Польше, но является гражданином Грузии.

Как писала "Страна", канцлер Германии Олаф Шольц призывает расширить ЕС за счет Украины, Грузии и Молдовы.

Напомним, Сенат США призвал Госдеп признать РФ государством-спонсором терроризма из-за войн в Грузии, Сирии и Украине.