Украинец Игорь Клименко стал лучшим студентом мира по версии Global Student Prize. На сайте премии говорится, что она присуждается "одному выдающемуся учащемуся, который оказал реальное влияние на обучение, жизнь своих сверстников и общество".

Размер премии составляет $100 000.

Игорь учится на физико-математическом факультете в КПИ имени Игоря Сикорского.

Он уже два года разрабатывает Quadcopter Mines Detector, устройство, которое должно помочь в разминировании.

"Игорь Клименко, студент из Украины, увлекающийся повышением осведомленности и решением глобальной проблемы наземных мин, разработал "квадрокоптерный миноискатель". Игорь объявлен победителем Chegg.org 2022 Global Student Prize 2022", - сообщила пресс-служба премии.

Напомним, ранее украинские парикмахеры заняли 40 призовых мест на Чемпионате мира в Париже.

Война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".