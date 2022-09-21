В результате российского удара по Запорожью 21 сентября повреждены объекты инфраструктуры и частные дома. Ранения получили три человека.

Об этом глава Запорожской ОВА Александр Старух рассказал в телеграм-канале.

По его словам, было 5 прилетов в три района города. Повреждены объекты инфраструктуры и дома частного сектора.

Три человека пострадали, один из них госпитализирован с контузией.

Напомним, ранее мы писали, что в результате российских ударов на Печенежской дамбе под Харьковом поврежден верхний шлюз.

Война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".