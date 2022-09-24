Генерала армии РФ Дмитрия Булгакова уволили с должности заместителя министра обороны России "в связи с переходом на другую работу".

Об этом сообщает Минобороны РФ.

На место Булгакова назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев. Ранее он занимал пост начальника Национального центра управления обороной РФ.

Дмитрий Булгаков был замглавы Минобороны с 2008 года. Он отвечал за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ.

Как предполагают СМИ, на самом деле увольнение Булгакова связано не с переходом на другую должность, а с плохим материальным обеспечением мобилизованных россиян и армии. Так, буквально сегодня появилось видео, н акотором мобилизованным в Приморском крае людям выдают ржавые автоматы.

Ранее мы писали, что в России призыву в период частичной мобилизации подлежат военнообязанные с категориями годности "А" (годен), "Б" (годен с незначительными ограничениями) и "В" (ограниченно годен), как следует из официальных разъяснений. Мобилизовать могут пребывающих в запасе граждан, у которых нет права на отсрочку. Это мужчины в возрасте до 18 до 50 лет, имеющие военный билет и находящиеся в перечисленных выше трех категориях. "Страна" подробно писала о категориях.

Между тем война в Украине продолжается уже 213-й день. "Страна" следит за происходящим 24 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 212-го дня войны. Советник Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что ВСУ готовятся к освобождению населенных пунктов на Лиманском направлении. РФ стала активнее применять иранские беспилотники в Украине. Вчера этими дронами атаковали Одессу. Также в пятницу начались "референдумы" на захваченных территориях Украины. Они продлятся до 27 сентября. В Офисе президента Украины их назвали "пропагандистским шоу для Z-мобилизации".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.