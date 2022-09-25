Корпорация Mazda рассматривает возможность закрытия предприятий в России из-за перебоев в цепи поставок, вызванных войной в Украине.

Об этом сообщает Nikkei.

Mazda производила автомобили на совместном предприятии во Владивостоке. Согласно данным исследовательской компании MarkLines, выпуск на этом заводе в 2021 году достиг примерно 29 000 единиц. Сейчас производство уже приостановлено, но пока никакого решения о прекращении продаж или обслуживания не принято.

Накануне компания Toyota объявила о выходе из России. Toyota прекратит производство автомобилей и продажи, за исключением технического обслуживания автомобилей, которые уже проданы в России.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 214-й день. "Страна" следит за происходящим 25 сентября в обновляемом материале.

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