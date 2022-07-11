Шведская компания Electrolux Professional, производящая технику для химчисток и прачечных, объявила о прекращении своей деятельности в России.

Об этом сообщается на сайте Cision.

В Electrolux Professional пришли к выводу, что из-за западных санкций "непрерывность бизнеса в России в текущей ситуации невозможна".

Компания передаст свою деятельность в РФ местному руководству, из-за чего ожидает потери в размере 3,3 млн долларов.

"Мы пришли к выводу, что контролируемая передача дочерней компании группы в России местному руководству является наилучшим способом обеспечить дальнейшее соблюдение нами санкций и ответственным образом заключить отношения с нашими коллегами в России, которые уже много лет высоко ценятся в нашей группе", - говорится в сообщении.

В российском офисе Electrolux Professional работает всего 25 сотрудников. В 2021 году продажи в РФ составили примерно 1% продаж группы.

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