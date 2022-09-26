В Казахстане районный суд Астаны приговорил племянника бывшего президента Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалдыулы к шести годам лишения свободы "с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности на государственной службе".

Об этом сообщает "Forbes Kазахстан" со ссылкой на приговор судьи Нурлана Баяхметова.

Также он лишён звания генерала. Обвиняемый согласился с наказанием, которое предложил прокурор.

"Я признаю вину, раскаиваюсь и со всеми пунктами процессуального соглашения согласен", - заявлял он на суде.

Сатыбалдыулы арестовали еще в марте по фактам хищений средств AО "Казахтелеком" и AО "Центр транспортного сервиса" в особо крупном размере.

Сообщалось, что в ходе расследования государству возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 млрд тенге (более $500 млн).

Напомним, что летом в Казахстане прошел референдум по правкам в Конституцию. По его итогам Нурсултан Назарбаев лишен статуса "елбасы" ("отец нации"), а страна будет преобразована из суперпрезидентской в президентскую республику с сильным парламентом.

Также мы писали, что в январе Токаев стал главой правящей партии Казахстана вместо Назарбаева.