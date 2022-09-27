Украинский экс-чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Александр Гвоздик планирует вернуться на ринг уже в этом году.

Об этом он рассказал в интервью "24 каналу".

"Пока даты нет. Я готовлюсь. Сначала мы говорили даже о том, чтобы боксировать в андеркарде Канело – Головкин 17 сентября. Но не сложилось. Потом вероятная дата была 22 октября, которая до сих пор остается вероятной, но я уже в это не очень верю. Поэтому фокусируюсь, пожалуй, на ноябрь", - сказал Гвоздик.

Напомним, что в октябре 2019 года Александр в объединительном бою уступил россиянину Артуру Бетербиеву и потерял свой пояс.

Летом 2020-го Гвоздик объявил, что повесил перчатки на гвоздь и будет заниматься бизнесом. Из-за войны боксер потерял бизнес и теперь готовится к возвращению на ринг.

"Во-первых, сейчас у меня уже нет бизнеса. Потому что с того момента, как началась война, у меня его уже нет. Сейчас я себя хорошо чувствую. У меня нет такой горячей потребности в деньгах, но как любой человек я честно говорю… Конечно, если ты не зарабатываешь деньги, ты их тратишь. И они склонны заканчиваться. Поэтому нужно что-то думать. А пока ты думаешь, есть много свободного времени. Более быстрый путь заработать деньги – это вернуться на ринг", - сказал боксер.

Ранее была названа официальная дата боя украинского боксера Василия Ломаченко с Джемейлом Ортисом. По данным промоутеров, 34-летний Василий Ломаченко проведет бой 29 октября в Нью-Йорке на "Мэдисон Сквер Гарден". Соперником Василия будет 26-летний американец Джемейл Ортис, бой состоится в легком весе.

Тем временем украинский чемпион Александр Усик назвал британца Тайсона Фьюри "цыганом" и снова заявил о желании забрать у него последний пояс.